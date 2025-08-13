Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu 100 Tagen Schwarz-Rot

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu 100 Tagen Schwarz-Rot:

"Das grundlegende Problem von Schwarz-Rot ist die Mutlosigkeit. Die große Koalition ist längst eine kleine. Aus Angst davor, tatsächlich die letzte Patrone der Demokratie zu sein, macht sie sich in dem, was sie sich selbst und den Menschen zutraut, noch kleiner. Der Schütze am Elfmeterpunkt - um einmal ein weniger martialisches Bild zu wählen - schießt meist dann am Tor vorbei, wenn er sich die ganze Zeit über nur Gedanken darüber macht, was passiert, wenn es schiefgeht."/DP/jha

