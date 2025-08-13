Werbung ausblenden

Wissenschaftsverlag Springer Nature hebt Prognosen an

Reuters · Uhr
München (Reuters) - Der Berliner Wissenschaftsverlag Springer Nature hebt seine Umsatz- und Gewinnprognosen an.

Grund sei ein unerwartet starkes Wachstum im Bereich Research, in dem fast alle Vertragsverlängerungen abgeschlossen seien und die Zahl der für die Zeitschriften eingereichten Artikel weiterhin hoch sei, hieß es in einer Pflichtmitteilung am Dienstagabend. Springer Nature rechnet für das Gesamtjahr nun mit einem Umsatz von 1,93 bis 1,96 Milliarden Euro, bisher lag die Prognose bei 1,91 bis 1,935 Milliarden. Das bereinigte Betriebsergebnis werde zwischen 540 und 560 Millionen Euro liegen; bisher hatte Springer Nature sich 535 bis 546 Millionen zugetraut.

In den ersten sechs Monaten sei der Umsatz organisch um sechs Prozent auf 926 Millionen Euro gestiegen, das bereinigte Betriebsergebnis habe um zehn Prozent auf 241 Millionen Euro zugelegt, erklärte Springer Nature.

Die Springer-Nature-Aktie stieg auf der Handelsplattform Tradegate um 4,6 Prozent auf 20,55 Euro. Sie liegt damit aber immer noch unter dem Ausgabepreis von 22,50 Euro beim Börsengang im Oktober vergangenen Jahres.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Philipp Krach.)

