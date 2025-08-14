Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro

dpa-AFX · Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Umsatz des Essenslieferdienstes liege um vier Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis hingegen sei besser ausgefallen als angenommen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

