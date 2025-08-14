ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro
Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Umsatz des Essenslieferdienstes liege um vier Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis hingegen sei besser ausgefallen als angenommen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
