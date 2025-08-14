Bahnchef Lutz muss gehen - Konzern bekommt neuen Chef
Berlin (dpa) - Bahnchef Richard Lutz muss vorzeitig gehen. Der 61-Jährige soll den Konzern noch so lange führen, bis ein Nachfolger gefunden wurde, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.
