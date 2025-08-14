EQS-AFR: Münchener Hypothekenbank eG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Münchener Hypothekenbank eG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Münchener Hypothekenbank eG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
14.08.2025 / 10:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Münchener Hypothekenbank eG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.08.2025
Ort:
https://www.mhb.de/de/investoren/berichte-und-praesentationen
14.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Münchener Hypothekenbank eG
|Karl-Scharnagl-Ring 10
|80539 München
|Deutschland
|Internet:
|www.muenchenerhyp.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2183220 14.08.2025 CET/CEST