EQS-AFR: Münchener Hypothekenbank eG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Münchener Hypothekenbank eG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Münchener Hypothekenbank eG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

14.08.2025 / 10:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Münchener Hypothekenbank eG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.08.2025

Ort:

https://www.mhb.de/de/investoren/berichte-und-praesentationen

14.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10
80539 München
Deutschland
Internet:www.muenchenerhyp.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2183220 14.08.2025 CET/CEST

