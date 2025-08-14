Werbung ausblenden

EQS-DD: RM Rheiner Management AG: i3 Cologne Investors GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2025 / 15:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: i3 Cologne Investors GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Georg
Nachname(n): Issels
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
RM Rheiner Management AG

b) LEI
5299006AGYSREZKZIL29 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007018707

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
32,40 EUR 356.400,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
32,4000 EUR 356.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


14.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RM Rheiner Management AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Internet: www.rheiner-management.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100198  14.08.2025 CET/CEST

RM Rheiner Management
