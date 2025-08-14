EQS-News: CGRE AG - Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses
EQS-News: CGRE AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
CGRE AG - Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses
14.08.2025 / 07:00 CET/CEST
Mitteilung
CGRE AG - Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses
Leipzig, 14. August 2025– Die CGRE AG gibt bekannt, dass die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2024 nochmals geringfügig verschoben wird.
Das Unternehmen erwartet, dass der freiwillig geprüfte Jahresabschluss bis Ende August fertiggestellt und veröffentlicht werden kann.
Kontakt:
Jürgen Kutz
Vorstand
aktie@cgre.ag
14.08.2025 CET/CEST
