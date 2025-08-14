Werbung ausblenden

EQS-News: CGRE AG - Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses

EQS Group · Uhr

CGRE AG - Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses

14.08.2025 / 07:00 CET/CEST
Mitteilung

Leipzig, 14. August 2025– Die CGRE AG gibt bekannt, dass die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2024 nochmals geringfügig verschoben wird.

Das Unternehmen erwartet, dass der freiwillig geprüfte Jahresabschluss bis Ende August fertiggestellt und veröffentlicht werden kann.

Kontakt:

Jürgen Kutz

Vorstand

aktie@cgre.ag

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CGRE AG
Wachsmuthstraße 4
04229 Leipzig
Deutschland
Telefon:+49 (0)341 3397 2860
Fax:+49 (0)341 26 98 4-31
E-Mail:aktie@cgre.ag
Internet:www.cgre.ag
ISIN:DE000A0N3EU3
WKN:A0N3EU
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
L-KONZEPT Holding
