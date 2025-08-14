EQS-News: W&W-Gruppe: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025

EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Presse-Information

Kornwestheim, 14.08.2025

W&W-Gruppe: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025

Zuwächse beim Konzernergebnis.

Neugeschäft besonders in Baufinanzierung gestiegen.

Combined ratio brutto in der Sachversicherung mit 83,8 Prozent auf Bestwert.

Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 absolviert. Das Konzernergebnis nach dem IFRS-Rechnungslegungsstandard stieg auf 91Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: minus 14Millionen Euro). Das Vorjahr war insbesondere von hohen Unwetterschäden geprägt, die in der IFRS-Rechnungslegung stark zu Buche schlugen. Für das Gesamtjahr 2025 wird weiterhin eine deutliche Steigerung des IFRS-Konzernergebnisses zum Vorjahr erwartet. Das HGB-Ergebnis im Einzelabschluss der W&W AG, das im Halbjahr nicht ausgewiesen wird, soll prognosegemäß leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2024 liegen. Diese Einschätzung erfolgt unter der Voraussetzung, dass keine außergewöhnlichen Schadenereignisse oder größere Turbulenzen an den Kapital- und Finanzmärkten auftreten.

„Das kräftige Gewinnwachstum und die sehr positive Entwicklung im Neugeschäft zeigen das hohe Vertrauen, das unsere Kundinnen und Kunden in uns setzen. Unser Erfolg ist auch darauf zurückzuführen, dass wir innovative Produktangebote bieten und unseren Service stetig weiter verbessern. Gleichzeitig zeigen sich auch Erfolge aus der Kombination digitaler Lösungen, wo es im Kundengeschäft sinnvoll ist, und einer persönlichen und intensiven Beratung bei anspruchsvolleren Themen“, sagt Jürgen Junker, CEO der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe. Er ergänzt: „Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden nicht nur in schwierigen Zeiten unterstützen, sondern insbesondere ihre Bedürfnisse in einer sich schnell verändernden Welt erfüllen. Die Bedeutung privater und eigenverantwortlicher Vorsorge und Vermögensbildung nimmt weiter zu. Immer mehr Menschen erkennen dies. Wir sehen hierbei auch an den Zahlen, dass wir als kompetent, fair und kundennah geschätzt werden.“

Im Neugeschäft verzeichnet die W&W-Gruppe über alle Sparten erfreuliche Zuwächse. Das Kreditneugeschäft in der Baufinanzierung legte im ersten Halbjahr 2025 um 27,6 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zu. Die Bausparsumme wuchs im Brutto-Neugeschäft um 1,2 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Die gebuchten Bruttobeiträge in der Schaden- und Unfallversicherung stiegen um 5,3 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Die Combined-Ratio (Schaden-/Kostenquote) verbesserte sich brutto nach IFRS auf 83,8 Prozent, nach 104,7 Prozent im Vorjahreszeitraum. In den Personenversicherungen gelang der Lebensversicherung ein Plus um 5,1 Prozent auf 889 Millionen Euro und der Krankenversicherung um 6 Prozent auf 172 Millionen Euro, jeweils bei den gebuchten Bruttobeiträgen.

Kontakt:

Investor Relations

Telefon: 0711/662-725252

Mail: ir@ww-ag.com

