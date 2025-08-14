Finanzkonzern W&W verdient ein Jahr nach Südwest-Unwetter wieder Geld
KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) ist dank ausgebliebener Unwetterschäden im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 91 Millionen Euro nach einem Verlust von 14 Millionen ein Jahr zuvor, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Kornwestheim mitteilte. Vorstandschef Jürgen Junker sieht W&W damit auf gutem Weg zu einer deutlichen Gewinnsteigerung im laufenden Jahr.
Im Gesamtjahr 2024 war der Gewinn von W&W wegen hoher Unwetterschäden im Südwesten der Republik auf nur noch 36 Millionen Euro eingebrochen. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch über 141 Millionen Euro verdient. 2023 hatte der Gewinn sogar bei 238 Millionen gelegen./stw/stk
