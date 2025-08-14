KI-Boom schiebt Wachstum von Cisco erneut an

Frankfurt (Reuters) - Der Bauboom bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) hat Cisco erneut überraschend starke Zahlen beschert. "Der Auftragseingänge für KI-Infrastruktur haben im Geschäftsjahr 2024/2025 unsere Planung um mehr als das Doppelte übertroffen", sagte Chuck Robbins, der Chef des Netzwerk-Ausrüsters, am Mittwoch.

Der Umsatz stieg den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal um acht Prozent auf 14,7 Milliarden Dollar und der Reingewinn um 14 Prozent auf 0,99 Dollar je Aktie. Im Geschäftsjahr 2024/2025 wuchsen die Erlöse um fünf Prozent auf 56,7 Milliarden Dollar und das Netto-Ergebnis um zwei Prozent auf 3,81 Dollar je Aktie. Damit übertraf Cisco teilweise seine in den vergangenen Monaten mehrfach angehobenen Ziele. Die Firma will eine Abschluss-Dividende von 0,41 Dollar je Aktie zahlen.

Für das angelaufene erste Quartal prognostizierte der US-Konzern Umsätze zwischen 14,65 und 14,85 Milliarden Dollar. Der Gewinn werde voraussichtlich zwischen 0,97 bis 0,99 Dollar je Aktie liegen. Im gesamten Geschäftsjahr 2025/2026 peilt er Erlöse von 59 bis 60 Milliarden Dollar und einen Überschuss zwischen vier und 4,06 Dollar je Aktie an. Diese Zahlen lagen ebenfalls über den Markterwartungen.

Cisco-Titel rutschten dennoch im nachbörslichen Geschäft der Wall Street um vier Prozent ab. Sie hatten in den vergangenen Tagen zeitweise gut neun Prozent zugelegt. Der Technologie-Index Nasdaq gewann im gleichen Zeitraum sechs Prozent.

