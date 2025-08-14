Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Konzern BKB: Halbjahresabschluss 2025 mit weiterhin gesundem Ertragswachstum



14.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die BKB hat im ersten Halbjahr 2025 erneut ein sehr erfreuliches operatives Ergebnis erzielt und den Konzerngewinn um +6,7 % auf 85,6 Mio. CHF erhöht. Das gute Resultat wird getragen von einem breiten und kontinuierlich wachsenden Ertragsfundament, Effizienzsteigerungen, starker Kundenorientierung und einer unverändert hohen Stabilität.

Regula Berger, CEO vom Stammhaus BKB und Vorsitzende der Konzernleitung freut sich: «Dieses Ergebnis ist eine starke Teamleistung – getragen von einer klaren Strategie, viel Engagement und der Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden.»



Stark im herausfordernden Marktumfeld: Operatives Ergebnis legt zu

Der Konzern BKB erzielte im ersten Halbjahr 2025 erneut ein gesundes und breit abgestütztes Ertragswachstum. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft wuchs um +4,9 % auf 232,0 Mio. CHF. Zum guten Ergebnis beigetragen haben einerseits der Kundenzuwachs im Zusammenhang mit der Einführung des kostenlosen Basisangebots und andererseits das vorausschauende Management der Bilanzstruktur. Gleichzeitig konnten die Kommissions- und Dienstleistungserträge auch dank einem erfreulichen Kundenwachstum bei den Delegationslösungen um +2,0 % auf 69,7 Mio. CHF gesteigert werden. Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen und eine risikobewusste Handelsstrategie führten zu einem leicht tieferen Handelserfolg (‑2,6 % auf 28,1 Mio. CHF).



Effizienzgewinne im operativen Geschäft

Durch Prozessoptimierungen konnte die Produktivität deutlich gesteigert werden, z.B. durch den neuen Finanzierungsprozess, mit dem Kreditanfragen einfach, digital und kundenfreundlich abgewickelt werden können. Gleichzeitig konnte der Sachaufwand dank konsequentem Kostenmanagement gesenkt werden; der Personalaufwand stieg hingegen moderat an. Trotz einer deutlich höheren Abgeltung der Staatsgarantie (+49,0 % auf 7,6 Mio. CHF) an den Kanton Basel-Stadt ist der Geschäftsaufwand nur leicht gestiegen (+2,3 % auf 183,6 Mio. CHF). Die insgesamt gesteigerte Effizienz bzw. Wirtschaftlichkeit wird durch die Verbesserung der Cost Income Ratio von 55,2 % (1. HJ 2024) auf 55,0 % bestätigt.



Sicherheit und Stabilität als Grundprinzip

Mit einem Anstieg um +5,0 % auf 139,1 Mio. CHF hat sich der Geschäftserfolg im 1. Halbjahr 2025 sehr erfreulich entwickelt. Dank diesem sehr guten operativen Ergebnis konnten der Konzerngewinn um +6,7 % auf 85,6 Mio. CHF erhöht und die Reserven für allgemeine Bankrisiken um weitere 45,5 Mio. CHF gestärkt werden.

Durch die Ausrichtung auf ein qualitatives Wachstum und die gezielte Steuerung bzw. Optimierung der Bilanzstruktur sind die Hypothekarforderungen (‑0,6 % auf 33,6 Mrd. CHF) und die Bilanzsumme plangemäss leicht gesunken (‑0,4 % auf 55,6 Mrd. CHF).



Mit klarem Kundenfokus zum Erfolg

Im ersten Halbjahr hat die BKB verschiedene Verbesserungen in Bezug auf die Einfachheit, die Kundenzufriedenheit und die Anlagekompetenz umgesetzt, die dank spürbarem Mehrwert zu einem erfreulichen Kundenwachstum geführt haben.

Einfachheit: Mit der Einführung des digitalen Onboarding, dem kontinuierlichen Ausbau der Selfservices im Digital Banking, einem kostenlosen Basisangebot, einer verbesserten TWINT-Lösung sowie dem Gratis-Konto für Vereine wurde das Dienstleistungsangebot im ersten Semester 2025 gezielt weiterentwickelt bzw. die Nutzung für die Kundinnen und Kunden vereinfacht.

Kundenzufriedenheit: Die in den letzten Jahren gelebte Kundenorientierung zeigt Wirkung: Die Kundenzufriedenheit erreichte im 1. Halbjahr 2025 bei beiden Konzernbanken erfreuliche Werte und bestätigen die positive Wahrnehmung der Servicequalität im Konzern. Um die Anliegen der Kundschaft noch besser zu verstehen bzw. deren Bedürfnisse effizienter adressieren zu können, wurde im Frühling 2025 ein Kundenpanel eingeführt.

Anlagekompetenz: Die BKB hat in den letzten Jahren ihre Beratungskompetenz und das Angebot an Delegationslösungen kontinuierlich ausgebaut. Dass das Vertrauen in ihre Anlagelösungen und Vermögensverwaltung weiter gestiegen ist, zeigt das Wachstum bei den Delegationslösungen. Sie sind alleine im ersten Halbjahr deutlich gewachsen um +363,2 Mio. CHF auf bereits 8,8 Mrd. CHF.

Kundenwachstum: Beide Konzernbanken konnten ihre Kundenbasis stärken und seit Ende 2024 knapp 7000 neue Kundinnen und Kunden gewinnen. Ein grosser Teil entfällt auf die App «ZAK» der Bank Cler, die sich einer wachsenden Beliebtheit erfreut. Im nächsten Schritt ist vorgesehen, das Potenzial bestehender Zweitbankkunden durch den Ausbau zur Hauptbankbeziehung zu nutzen.

Ausblick: Fokus auf Strategie 2026+ und Marktumfeld

Für das zweite Halbjahr rechnet die BKB mit einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld. Das anhaltend tiefe Zinsniveau bleibt ein wesentlicher Einflussfaktor für die künftige Ertragsentwicklung. Um auf mögliche Veränderungen frühzeitig reagieren zu können, beobachtet die BKB die Zinsentwicklung genau und passt ihre Bilanzstruktur laufend an – zum Beispiel durch eine bewusste Steuerung von Finanzierungs- und Anlagepositionen oder den gezielten Ausbau anderer Ertragsquellen.



Aktuell erarbeitet die BKB die neue Strategie «2026+», die Ende August 2025 präsentiert wird. Sie legt die Ausrichtung für die nächsten vier Jahre fest und stellt die Weichen für eine erfolgreiche Entwicklung in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld.



Regula Berger ist für das zweite Halbjahr verhalten optimistisch: «Das aktuelle Umfeld birgt mit anhaltend tiefen Zinsen, geopolitischen Spannungen und der unsicheren Entwicklung rund um die US-Zölle einige Risikofaktoren. Die BKB ist jedoch sehr gut positioniert und verfügt über eine stabile Ertragsbasis, mit der wir an das gute Ergebnis des Vorjahres anknüpfen wollen.»

Medienmitteilung (PDF)

Digitaler Halbjahresbericht (Weblink)

Vollständiger Halbjahresbericht (PDF)



Für weitere Auskünfte

Katrin Gröflin

Stv. Leiterin Kommunikation

Basler Kantonalbank, CEO Office

Telefon 061 266 20 91

medien@bkb.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung

2183772 14.08.2025 CET/CEST