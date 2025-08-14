Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Übernahmeangebot/Perplexity

dpa-AFX · Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Übernahmeangebot/Perplexity:

"Große Plattform, große Summe, große Bühne - Perplexity kennt die Dramaturgie. Mit seinem Vorstoß folgt Srinivas einem bekannten Muster. Auch als die US-Regierung die Videoplattform Tiktok zum Verkauf ihres Geschäfts in den USA drängen wollte, brachte sich der Perplexity-Chef als Käufer ins Spiel. Dabei ging es weniger um einen Deal als um Wirkung. Die Marke Perplexity soll als Alternative zu den Tech-Giganten inszeniert werden. Und das gelingt. Die Branche diskutiert, die Regulierer horchen auf. Ob Tiktok oder Chrome - es geht immer um dieselbe Währung: Sichtbarkeit. Perplexity nutzt den Moment - nicht um Chrome zu kaufen, sondern um sich im Zentrum der Debatte zu platzieren. Der eigentliche Adressat ist nicht Google, sondern das Kartellgericht. Es ist ein kalkulierter Bluff."/DP/jha

