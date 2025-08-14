Spanien bittet europäische Partner um Hilfe bei Waldbränden

Madrid (Reuters) - Angesichts verheerender Waldbrände während einer Hitzewelle hat Spanien seine europäischen Partner um Hilfe gebeten.

Insbesondere habe das Land zwei Löschflugzeuge angefordert, sagte Innenminister Fernando Grande-Marlaska am Mittwoch dem Radiosender Cadena SER. Die Anforderung sei eine Vorsichtsmaßnahme angesichts der Wettervorhersage. Man wolle die Flugzeuge so schnell wie möglich im Land haben, um sie bei Bedarf einsetzen zu können. Spanien sei zudem bereit, bei Bedarf weitere Hilfe wie etwa zusätzliche Feuerwehrleute anzufordern. Spanien befindet sich am zehnten Tag einer Hitzewelle, die am Dienstag mit Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius ihren bisherigen Höhepunkt erreichte. Sie soll der staatlichen Wetterbehörde zufolge bis Montag anhalten.

