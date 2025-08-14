Ukraine und Russland tauschen weitere Gefangene aus

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine und Russland haben erneut Gefangene ausgetauscht. "Ein neuer Austausch, 84 Leute", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Es handele sich um Soldaten und Zivilisten. Selenskyj dankte den Vereinigten Arabischen Emiraten für die Hilfe bei der Organisation des Austauschs.

Dem ukrainischen Stab für Kriegsgefangenenbelange zufolge war es bereits der 67. Austausch seit Kriegsbeginn. Er wurde vollzogen einen Tag bevor sich US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin zu einem Gipfel im US-Bundesstaat Alaska treffen.

Den Kiewer Angaben zufolge kehrten 33 ukrainische Soldaten und 51 Zivilpersonen zurück. Ein Teil der Gefangenen war in den von Moskau kontrollierten ostukrainischen Separatistenregionen zwischen 2014 und 2022 inhaftiert worden, darunter drei Frauen aus den Gebieten Donezk und Luhansk. Am längsten saß ein Mann den Angaben nach seit 2014 mehr als 4.000 Tage im Gefängnis.

Russland bestätigte den Vorgang. Das russische Verteidigungsministerium informierte über die Rückkehr von 84 russischen Kriegsgefangenen. Im Gegenzug seien allerdings 84 ukrainische Soldaten übergeben worden, hieß es. Der Austausch hat demnach an der Grenze zu Belarus stattgefunden.

Die Ukraine wehrt sich seit beinahe dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha