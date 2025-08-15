EQS-DD: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: Dr. Andreas Rickert, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.08.2025 / 17:00 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Rickert
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|DN Deutsche Nachhaltigkeit AG
b) LEI
|875500BCX9680695W636
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000A4DFMZ5
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.000,00 EUR
|25.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.000,00 EUR
|25.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.08.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DN Deutsche Nachhaltigkeit AG
|Opern Turm, Bockenheimer Landstraße 2-4
|60306 Frankfurt am Main
|Deutschland
