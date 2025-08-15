EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA bestätigt Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2025

EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

H&R GmbH & Co. KGaA bestätigt Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2025



15.08.2025

Pressemitteilung

H&R GmbH & Co. KGaA bestätigt Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2025

Umsatz erreicht EUR 653,1 Mio.

EBITDA mit EUR 40,1 Mio. leicht unter Vorjahr

Erwartungsspanne für 2025 präzisiert

Salzbergen, 15. August 2025. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) hat zum Ende des ersten Halbjahres 2025 ein operatives Konzernergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und –aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) von EUR 40,1 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 41,1 Mio.) erreicht. Das EBIT belief sich auf EUR 10,9 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 11,7 Mio.). Das Konzernergebnis der Aktionäre schloss bei EUR 0,3 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 2,8 Mio.). Damit erwirtschaftete die H&R KGaA ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,01. Die Umsatzerlöse gingen im ersten Halbjahr 2025 zurück und erreichten EUR 653,1 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 675,6 Mio.).

Übersicht der wesentlichen Kennzahlen:

Im Ergebnis liegen wir aktuell auf einem Kurs, der eine Präzisierung der Erwartungsspanne auf EUR 77,0 Mio. bis EUR 90,0 Mio. sinnvoll erscheinen lässt.

Für detaillierte Aussagen zur aktuellen und weiteren Geschäfts- und Ertragsentwicklung verweist das Unternehmen auf den heute veröffentlichten Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025, der unter www.hur.com im Bereich „Publikationen“ der H&R KGaA zum Download bereitsteht.

Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

