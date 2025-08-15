Finanzinvestor Advent hat ein Auge auf Schweizer U-Blox geworfen

(Reuters) - Der Schweizer Chiphersteller U-Blox ist eigenen Angaben zufolge in Gesprächen über eine Übernahme durch den Finanzinvestor Advent International.

"Ob es zu einer Transaktion kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen", teilte das auf Mikrochips und Software für die Autonavigation spezialisierte Unternehmen am Freitag mit. Die Aktie von U-Blox kletterte um 19 Prozent auf ein Drei-Jahres-Hoch und erreichte damit einen Börsenwert von rund einer Milliarde Franken. Advent lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor über die Gespräche berichtet und den Wert einer möglichen Übernahme auf mehr als eine Milliarde Franken beziffert. U-Blox war 2007 an die Börse gegangen. Das Unternehmen will sich auf das wachstumsstarke Geschäft mit Navigations- und Ortungstechnik konzentrieren, die in Autos, Robotern und Landmaschinen zum Einsatz kommt, nachdem es in diesem Jahr eine Sparte für Mobilfunkmodule verkauft hatte.

