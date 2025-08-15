Werbung ausblenden

Finanzinvestor Advent hat ein Auge auf Schweizer U-Blox geworfen

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der Schweizer Chiphersteller U-Blox ist eigenen Angaben zufolge in Gesprächen über eine Übernahme durch den Finanzinvestor Advent International.

"Ob es zu einer Transaktion kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen", teilte das auf Mikrochips und Software für die Autonavigation spezialisierte Unternehmen am Freitag mit. Die Aktie von U-Blox kletterte um 19 Prozent auf ein Drei-Jahres-Hoch und erreichte damit einen Börsenwert von rund einer Milliarde Franken. Advent lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor über die Gespräche berichtet und den Wert einer möglichen Übernahme auf mehr als eine Milliarde Franken beziffert. U-Blox war 2007 an die Börse gegangen. Das Unternehmen will sich auf das wachstumsstarke Geschäft mit Navigations- und Ortungstechnik konzentrieren, die in Autos, Robotern und Landmaschinen zum Einsatz kommt, nachdem es in diesem Jahr eine Sparte für Mobilfunkmodule verkauft hatte.

(Bericht von Ludwig Burger and Emma-Victoria Far, geschrieben von Myria Mildenberger; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

u-blox Holding
