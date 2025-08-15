Werbung ausblenden

Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: technotrans SE - von Montega AG

15.08.2025 / 13:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu technotrans SE

     Unternehmen:               technotrans SE
     ISIN:                      DE000A0XYGA7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      15.08.2025
     Kursziel:                  31,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

H1: Solides Umsatzwachstum und tt-Sprint führen zu Verdopplung der
EBIT-Marge

technotrans hat gestern den Halbjahresbericht für 2025 veröffentlicht und
damit die gute Entwicklung des Q1 bestätigt. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis
lagen im Rahmen unserer Erwartungen und unterstreichen die robuste
Aufstellung des Unternehmens sowie weitere Wachstumschancen insbesondere in
den Fokusmärkten Energy Management sowie Healthcare & Analytics.

[Tabelle]

Top- und Bottom Line leicht unterhalb unserer Erwartungen: Nach einem sehr
starken ersten Quartal mit einem Umsatzwachstum von 7,3% yoy schwächte sich
die Dynamik in Q2/25 etwas ab (+1,9% yoy). Damit lagen die Erlöse mit 60,4
Mio. EUR leicht unterhalb unserer Prognose i.H.v. 62,0 Mio. EUR, was
insbesondere auf eine deutlich rückläufige Entwicklung des
Laser-Geschäftsbereichs zurückzuführen war. Hier zeigte sich ein zunehmender
Wettbewerb im Bereich industrieller Lasersysteme aus China sowie ein
insgesamt schwaches Investitionsklima im heimischen Lasermarkt.
Währenddessen konnten die Fokusmärkte Energy Management (+11% yoy) und
Healthcare & Analytics (+44%) zweistellig wachsen. Deutlich steigende
Auslieferungen bei Scannersystemen und im Halbleiterbereich trugen zu dem
starken Wachstum im Healthcare & Analytics-Bereich bei, der mittlerweile
rund 8% vom Konzernumsatz ausmacht. Positiv werten wir die Aussagen des
Managements im Earnings Call, dass in diesem Fokusmarkt weiteres Wachstum in
den Folgejahren erwartet wird und es sich nicht um eine einmalige
Umsatzspitze handelt.

tt-Sprint-Effizienzprogramm führt zu signifikanter Margensteigerung: Im
ersten Halbjahr konnte technotrans die Bruttomarge deutlich auf 29,8%
verbessern, was einer Steigerung von 2,9PP yoy entspricht. Grund hierfür war
das zu Jahresbeginn 2024 gestartete Effizienzprogramm tt-Sprint, das neben
Einsparungen im Produktionsprozess auch die Bereinigung des
Produktportfolios im Fokus hatte. Auch die Vertriebskosten konnten trotz Top
Line-Wachstum um rund 0,5 Mio. EUR gesenkt werden. Insgesamt erzielte
technotrans somit eine EBIT-Marge von 7,0%, was einer Verdopplung ggü. H1/24
entspricht. Der Free Cashflow war hingegen mit -1,1 Mio. EUR leicht
rückläufig (H1/24: -0,7 Mio. EUR), was jedoch nicht am operativen Cashflow
(H1: 1,7 Mio. EUR, +1,3 Mio. EUR yoy), sondern an deutlich erhöhten
Anlageinvestitionen durch den Grundstückskauf in Sassenberg lag.

Fazit: Die Effekte des Effizienzprogramms ttSprint führten im ersten
Halbjahr zu einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität, die im zweiten
Halbjahr noch weiter ausgebaut werde dürfte. Gleichzeitig sollten die
Wachstumstreiber Energy Management und Healthcare & Analytics im zweiten
Halbjahr zu einer Beschleunigung des Top Line-Wachstums führen. Wir
bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 31,00
EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum
umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und
wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht
sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und
fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die
Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden
zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und
Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2a4f3dd3470fd167ad66aee909701c14

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

