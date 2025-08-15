Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Entlassung des Bahnchefs
dpa-AFX · Uhr
REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Entlassung des Bahnchefs:
"Ein Stück weit ist Richard Lutz auch selbst schuld. Zu oft versprach er schwarze Zahlen. Zu oft versprach er Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit. Zu oft konnte er all diese Versprechen nicht einhalten. Zu oft erhielt der Bahnvorstand dennoch seine millionenschweren Boni. Entsprechend verhalten werden die Beileidsbekundungen ausfallen, nachdem er vom aktuellen Verkehrsminister Patrick Schnieder schachmatt gesetzt wurde. Für deutlich mehr Interesse wird seine Nachfolge sorgen. Schon seit Monaten wird spekuliert, wen Schnieder als neuen Spieler ins Rennen schickt, und welche Züge dieser als Nächstes für die Bahn plant."/yyzz/DP/he
onvista Premium-Artikel
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkgestern, 15:30 Uhr · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformgestern, 12:18 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Quartalsbericht veröffentlichtWindturbinenhersteller Vestas: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik13. Aug. · dpa-AFX
Deutschland gibt 500 Millionen Dollar für ukrainische Verteidigunggestern, 11:07 Uhr · dpa-AFX
Kreise: Trump-Regierung erwägt Einstieg bei Intel - Börse feiertgestern, 22:16 Uhr · dpa-AFX
Rüstungsfirma Renk: Könnten Lieferstopp nach Israel umgehen13. Aug. · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS 2: Orsted enttäuscht - Kursrutsch wegen Kapitalerhöhung11. Aug. · dpa-AFX