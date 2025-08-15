Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Trump/Putin
dpa-AFX · Uhr
HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Trump/Putin:
"Anders als dies jahrelang in abendlichen TV-Shows und Schaufensterreden behauptet wurde, bestand für die Ukraine nie eine reelle Chance, Russland in die Knie zu zwingen. Selbst das versammelte Europa geriete an seine militärische Grenze im Kräftemessen mit Moskau. Das ist auch schon das ganze "Geheimnis" von Putins blutig errungenen Erfolgen auf dem Schlachtfeld. Es steht im Sicherheitsinteresse Europas, mit Russland einen Ausgleich zu finden. Begangenes Unrecht wird dadurch nicht gesühnt, das Ausmaß der Zerstörung, die Zahl der Toten und Verletzten bleibt bedrückend - aber: Dieser Krieg muss enden. Es ist der gefährlichste Krieg für Europa - seit 80 Jahren."/DP/jha
