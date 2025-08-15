Trump und Putin zum Gipfel in Alaska eingetroffen
dpa-AFX · Uhr
ANCHORAGE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin sind zu ihrem Gipfeltreffen in Alaska angekommen. Auf Live-TV-Bildern war zu sehen, wie beide aus ihren Flugzeugen stiegen./rin/DP/he
onvista Premium-Artikel
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkgestern, 15:30 Uhr · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformgestern, 12:18 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Kreise: Trump-Regierung erwägt Einstieg bei Intel - Börse feiertgestern, 23:21 Uhr · dpa-AFX
Weniger HürdenBundesfinanzministerium will private Investitionen erleichternheute, 15:34 Uhr · dpa-AFX
Kreise: Trump-Regierung erwägt Einstieg bei Intel - Börse feiertgestern, 22:16 Uhr · dpa-AFX
Deutschland gibt 500 Millionen Dollar für ukrainische Verteidigunggestern, 11:07 Uhr · dpa-AFX
Quartalsbericht veröffentlichtWindturbinenhersteller Vestas: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik13. Aug. · dpa-AFX