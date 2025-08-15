Werbung ausblenden

Trump und Putin zum Gipfel in Alaska eingetroffen

dpa-AFX · Uhr

ANCHORAGE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin sind zu ihrem Gipfeltreffen in Alaska angekommen. Auf Live-TV-Bildern war zu sehen, wie beide aus ihren Flugzeugen stiegen./rin/DP/he

