Berlin pocht auf handfeste Sicherheitsgarantien für Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin betont die Bundesregierung die Bedeutung effektiver Sicherheitsgarantien für die Ukraine als Voraussetzung für eine Friedenslösung. Eine Zustimmung der Ukraine zu einer Verhandlungslösung sei nur vorstellbar, wenn sie sicher sein könne, dass ihre staatliche Existenz und Souveränität effektiv gewahrt bleibe, hieß es aus Regierungskreisen.

"Und da reichen keine schönen Worte, schon gar nicht schöne Worte auf der russischen Seite. Da braucht es Materielles, Handfestes, Greifbares", hieß es weiter.

Die Bedeutung effektiver Sicherheitsgarantien für die Ukraine wird auch in der gemeinsamen Erklärung mehrerer europäischer Staats- und Regierungschefs zu dem Gipfel in Alaska betont. Sie wurde auch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und von EU-Ratspräsident António Costa unterzeichnet.

Dieses Statement gehe auf einen deutschen Entwurf zurück, hieß es in Berlin. Die Bundesregierung wolle damit sicherstellen, dass die Europäer eng miteinander abgestimmt seien und weiter eng an der Seite der Ukraine stünden. "Und dass wir gegenüber den USA weiterhin diese Balance halten - einerseits wollen wir unsere zentralen Sicherheitsinteressen wahren, andererseits wollen wir das auf eine Art und Weise tun, die partnerschaftlich mit den USA ist und die die USA im Spiel hält."/sk/DP/nas