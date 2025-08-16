Merz: Gipfel in Alaska kann ein Erfolg werden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz zieht ein positives Fazit des Alaska-Gipfels von US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin. "Dieser Gipfel kann ein Erfolg werden auf dem Weg zum Frieden in der Ukraine, vorausgesetzt, es werden jetzt die richtigen Schritte unternommen", sagte der CDU-Vorsitzende den Sendern RTL/ntv.

Er verwies auf das geplante Treffen Trumps mit dem ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an diesem Montag. Diesem solle später ein trilaterales Gespräch mit Putin folgen, für das Zeitpunkt und Ort aber noch offen seien. "Das ist ein guter Weg, aber dieser Weg wird noch mühevoll werden. Und ich glaube, das dürfen wir alle nicht unterschätzen", sagte Merz.

Merz: Lösung für Ukraine ein kleines Stückchen näher gekommen

Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges sei die Bundesregierung immer wieder aufgefordert worden, alle Anstrengungen für eine diplomatische Lösung zu unternehmen. Den habe er immer zugestimmt, sagte Merz. Allerdings müsse eine solche diplomatische Lösung auch im Sinne der Eigenstaatlichkeit, der Souveränität der Ukraine erzielt werden. "Und dem sind wir jetzt ein kleines Stückchen näher gekommen."

Merz geht nicht davon aus, dass Trump Selenskyj im Weißen Haus wieder so vorführen wird wie im Februar. Die europäischen Staats- und Regierungschefs würden Selenskyj bei einem Gespräch an diesem Sonntag "ein paar gute Ratschläge geben", sagte Merz. "Er hat ja auch gesehen, dass mein Treffen mit Donald Trump ganz anders verlaufen ist als sein Treffen. Wir haben uns darüber schon einmal ausführlich unterhalten."/sk/DP/mis