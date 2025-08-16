Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den ersten 100 Tagen von Papst Leo

dpa-AFX · Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu den ersten 100 Tagen von Papst Leo:

"Dieser Papst ist Phänomen und Phantom zugleich. Ein Phänomen, weil die Welle der Sympathie, die ihm direkt nach dem "Habemus Papam" entgegen schwappte, nicht abebbt. Ein Phantom, weil sich nicht einmal hochrangige Kirchenvertreter einzuschätzen trauen, wie er das aufgrund innerer und äußerer Umstände leckgeschlagene Kirchen-Schiff in ruhigeres Fahrwasser zu steuern gedenkt. Zu erleben ist, um das maritime Bild weiter zu bemühen, ein Moment der Windstille."/yyzz/DP/men

