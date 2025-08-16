Trump: Noch wichtige offene Punkte
dpa-AFX · Uhr
ANCHORAGE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hält nach dem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin viele Punkte für ungeklärt. "Wir hatten ein extrem produktives Treffen und haben uns bei vielen Punkten geeinigt. Es gibt nur sehr wenige, die noch verbleiben. Manche sind nicht so wichtig. Einer ist vielleicht der wichtigste, aber wir haben eine sehr gute Chance, unser Ziel zu erreichen. Wir sind noch nicht angekommen, aber wir haben eine sehr gute Chance, dahin zu gelangen", sagte Trump bei einem kurzen gemeinsamen Auftritt mit Putin vor der Presse./cfa/DP/zb
onvista Premium-Artikel
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Trump stellt neue Zölle auf Stahl und Halbleiter in Aussichtgestern, 16:05 Uhr · dpa-AFX
Brasilien legt Milliardenhilfe gegen US-Zölle auf13. Aug. · dpa-AFX
Weimer zu Teilstopp von Rüstungsexporten: Entscheidung legitim12. Aug. · dpa-AFX
ROUNDUP: US-Regierung setzt neue Zölle auf China-Importe weiter aus12. Aug. · dpa-AFX
US-Regierung setzt neue Zölle auf China-Importe weiter aus12. Aug. · dpa-AFX