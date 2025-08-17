Werbung ausblenden

Von der Leyen mit Selenskyj zu Trump nach Washington

dpa-AFX · Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt morgen an dem Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington teil. Auch andere europäische Staats- und Regierungschefs seien dabei, schrieb von der Leyen auf X, ohne Namen zu nennen./rdz/DP/zb

