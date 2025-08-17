Von der Leyen mit Selenskyj zu Trump nach Washington
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt morgen an dem Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington teil. Auch andere europäische Staats- und Regierungschefs seien dabei, schrieb von der Leyen auf X, ohne Namen zu nennen./rdz/DP/zb
onvista Premium-Artikel
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!heute, 08:30 Uhr · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP: Trump gibt Forderung nach Waffenstillstand in Ukraine aufgestern, 15:21 Uhr · dpa-AFX
KORREKTUR/ROUNDUP: Trump gibt Forderung nach Waffenstillstand in Ukraine aufgestern, 18:38 Uhr · dpa-AFX
Waldbrände: Auch Portugal bittet um EU-Hilfegestern, 18:52 Uhr · dpa-AFX
Nouripour bringt EU-Mitgliedschaft der Schweiz ins Spielgestern, 05:43 Uhr · dpa-AFX
Röttgen: Europa muss seine Sicherheit selbst in Hand nehmengestern, 15:23 Uhr · dpa-AFX