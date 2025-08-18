Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Dürr auf 42 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien des Anlagenbauers Dürr von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Rückenwind durch die um ein Quartal nach vorne geschobene Bewertung sei stärker als der Gegenwind durch niedrigere Schätzungen für die kurzfristige Entwicklung, schrieb Philippe Lorrain in einer Einschätzung am Freitag. Der Analyst berücksichtigt auch die Netto-Einnahmen von 250 Millionen Euro aus der Dekonsolidierung des Umweltgeschäfts. Diese sollte im Schlussquartal 2025 über die Bühne gehen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 15:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dürr
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden