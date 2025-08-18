Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Cicor gewinnt bedeutenden Auftrag eines führenden europäischen A&D-Anbieters



18.08.2025 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Bronschhofen, 18. August 2025 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat einen wichtigen Auftrag von einem der fünf grössten europäischen Anbieter von Ausrüstung für die Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsindustrie (A&D) erhalten. Die High-Tech Substrate für Luftgestützte Radarsysteme werden am Standort Wangs (Schweiz) hergestellt.

Der Erstauftrag hat ein Volumen im mittleren einstelligen Millionenbereich in Schweizer Franken und wird im Laufe des Jahres 2026 ausgeliefert werden. Ein grösserer Folgeauftrag wird erwartet, um den Bedarf für 2027 und die folgenden Jahre zu decken.



Dieser Erfolg bestätigt die technologische und marktführende Position von Cicor in der Entwicklung und Fertigung von Dünnschichtsubstraten. Das zusätzliche Umsatzvolumen entspricht rund 10% des Jahresumsatzes der Advanced Substrates Division.



Nach der Konsolidierung der Dünnschichtaktivitäten in Backnang (Deutschland) Ende 2024 ist die Produktionsverlagerung vom Cicor-Standort Ulm (Deutschland) nach Wangs (Schweiz) weitgehend und gemäss der Planungen abgeschlossen, die Produktion in Ulm wurde eingestellt. Im Vorfeld des Umzugs wurden am Standort Wangs umfangreiche Verbesserungen vorgenommen, darunter die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, die einen Teil des Strombedarfs des Standorts deckt.

Kontakt Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 CH-9552 Bronschhofen



Media & Investor Relations Telefon +41 71 913 73 00 E-Mail: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'400 Mitarbeitenden in 13 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

Ende der Medienmitteilungen



2184680 18.08.2025 CET/CEST