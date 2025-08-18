EQS-AFR: Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Österreichische Post AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Hiermit gibt die Österreichische Post AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2025/H1-2025/Oesterreichische-Post-Halbjahresfinanzbericht-2025.pdf?_gl=1*1myaukx*_gcl_au*MTE0NTk4OTUyLjE3NDc4MTE0NzM.*_ga*NDM2Nzc4NzkzLjE3NDc4MTE0NzU.*_ga_M3WMVH224H*czE3NT

Sprache: Englisch

Ort:

https://assets.post.at/-/media/Dokumente/En/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2025/H1-2025/Austrian-Post-Half-year-financial-report-2025.pdf?_gl=1*crl5ld*_gcl_au*MTE0NTk4OTUyLjE3NDc4MTE0NzM.*_ga*NDM2Nzc4NzkzLjE3NDc4MTE0NzU.*_ga_M3WMVH224H*czE3NTU1MDAz

