EQS-News: VIB Vermögen AG veräußert zwei Logistik-Immobilien in Regensburg

VIB Vermögen AG veräußert zwei Logistik-Immobilien in Regensburg



26.08.2025 / 07:00 CET/CEST

VIB Vermögen AG veräußert zwei Logistik-Immobilien in Regensburg

Verkauf an europäischen Gewerbeimmobilien-Investor im Bereich Warehouse und Light Industrial

VIB strafft Profil als Projektentwickler und Bestandshalter größerer Gewerbeimmobilien

Neuburg/Donau, 26. August 2025. Die VIB Vermögen AG („VIB“), eine auf Entwicklung, Erwerb und Verwaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft,gibt heute den Verkauf von zwei Logistikimmobilien in Regensburg an einen europäischen Immobilieninvestor im Bereich Warehouse und Light Industrial bekannt. Das Closing hat Mitte August 2025 stattgefunden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Wir treiben die Diversifizierungsstrategie und Neuausrichtung der VIB voran und schärfen die Ausrichtung unseres Portfolios weiter auf Projektentwicklung und Halten neuerer Objekte“, kommentiert Dirk Oehme, Sprecher des Vorstands der VIB Vermögen AG die Transaktion. „Damit setzen wir den Umbau der VIB zu einem ausgewogen aufgestellten Bestandshalter von Gewerbeimmobilien mit den Schwerpunkten Logistik & Light Industrial sowie Büro in Deutschland und angrenzenden Ländern fort.“

Die Verkäufe umfassen ein voll vermietetes Single-Tenant Objekt in Regensburg, Rathenaustraße 3 aus dem Baujahr 2006 mit einer Grundstücksgröße von 27.237 m2und einer Mietfläche von 10.250 m2 sowie ein Multi-Tenant Objekt in Regensburg, an der Irler Höhe 40-42 aus den Entstehungsjahren 1978 sowie 1984-1989 mit einer Grundstücksgröße von 20.254 m2 und einer Mietfläche von 9.405 m2.

Über die VIB Vermögen AG

Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik, Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

Mehr Informationen unter www.vib-ag.de

Kontakt VIB-Vermögen AG

Media Relations:

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-961

Fax: + 49 (0)8431 9077-1961

anja.landes-schell@vib-ag.de

