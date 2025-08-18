EQS-DD: HelloFresh SE: DSR Ventures GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.08.2025 / 10:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: DSR Ventures GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Dominik Sebastian Nachname(n): Richter Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HelloFresh SE

b) LEI

391200ZAF4V6XD2M9G57

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161408

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,3200 EUR 4.758.000,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,3200 EUR 4.758.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com

