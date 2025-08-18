Werbung ausblenden

EQS-News: Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

EQS-News: Samara Asset Group p.l.c. / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

18.08.2025 / 11:38 CET/CEST
Samara Asset Group plc:

Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Samara Asset Group plc/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – 48. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich 15. August 2025 wurden 3.100 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 02. September 2024 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich 15. August 2025 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

DatumGesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro)Volumen (Euro)
11.08.25250 2,04510,00
12.08.25750 1,751.310,00
13.08.251.000 1,741.737,16
14.08.251.100 1,892.084,50
15.08.25- --
     

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 16. September 2024 bis einschließlich 08. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 136.150 .

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.samara-ag.com

Sliema/Malta, den 18. August 2025

Samara Asset Group plc

Der Verwaltungsrat

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Samara Asset Group p.l.c.
Beatrice 66 & 67, Amery Street
SLM 1707 Sliema
Malta
E-Mail:info@cryptology-ag.com
Internet:cryptology-ag.com
ISIN:MT0001770107
WKN:A2JDEW
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2185198
