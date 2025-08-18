EQS-News: Focus Graphite kündigt Veränderungen im Vorstand und bevorstehende internationale Handelsmission mit Natural Resources Canada an

EQS-News: Focus Graphite Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Focus Graphite kündigt Veränderungen im Vorstand und bevorstehende internationale Handelsmission mit Natural Resources Canada an



18.08.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 18. August 2025) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein führender kanadischer Entwickler von Graphitprojekten mit hohem Reinheitsgrad in Québec, freut sich, die Ernennung von Frau Susan Rohac, ICD.D, in den Verwaltungsrat bekanntzugeben, mit sofortiger Wirkung. Frau Rohac ersetzt den langjährigen Direktor Robin Dow, der aus dem Vorstand ausscheidet, um sich persönlichen Interessen zu widmen, und weiterhin eine reibungslose Übergabe unterstützen wird.

Susan Rohac blickt auf eine über 34-jährige Karriere bei der Business Development Bank of Canada ("BDC") zurück, wo sie verschiedene Führungspositionen innehatte. Ihre letzte Position war die der Managing Partnerin des Climate Tech Venture Capital Fund, die sie von 2017 bis Mai 2025 innehatte. In dieser Rolle leitete sie ein pan-kanadisches Team von Investment-Experten und verwaltete ein Portfolio von über 1 Milliarde US-Dollar. Dieses umfasste einen vollständig eingesetzten Fonds I über 600 Millionen US-Dollar sowie einen Fonds II über 500 Millionen US-Dollar, der 2022 aufgelegt wurde und sich auf Investitionen in Kanadas vielversprechendste Clean-Tech-Unternehmen konzentrierte. Susan investierte in eine breite Palette von Klimatechnologien in den Bereichen Energie, Mobilität, Bauwesen, Kohlenstoffmanagement, Industrie & Ressourcen - einschließlich moderner Materialien und kritischer Mineralien. 2024 wurde sie von Clean50 als "Climate Leader" ausgezeichnet und erhielt den Clean16 Award. Sie verfügt über Abschlüsse in Naturwissenschaften und Finanzwesen sowie einen Executive MBA der Universität Ottawa. 2024 erlangte sie zudem die Governance-Qualifikation ICD.D der Universität Toronto. Mit großer Leidenschaft für Umwelt- und Klimatechnologien sitzt Susan heute in mehreren Aufsichts- und Beratungsgremien und engagiert sich aktiv in Organisationen, die ihren Interessen entsprechen.

"Wir freuen uns sehr, Susan in unserem Vorstand willkommen zu heißen", sagte Jeff York, Gründer und Chairman von Focus Graphite. "Sie bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz in Unternehmensfinanzierung und der Skalierung industrieller Technologien mit - verbunden mit einem tiefen Verständnis für die Chancen Kanadas im Bereich kritischer Mineralien. Ihre Erfahrung und ihr Netzwerk werden von unschätzbarem Wert sein."

"Es ist mir eine Ehre, zu einem so wichtigen Zeitpunkt zu Focus Graphite zu stoßen", erklärte Frau Rohac. "Der Wandel hin zu grüner Energie treibt eine beispiellose Nachfrage nach sicheren Lieferquellen kritischer Mineralien an - und Kanada hat die Chance, eine zuverlässige, nachhaltige Graphit-Wertschöpfungskette im eigenen Land aufzubauen. Über Batterien hinaus ist Graphit für die Hightech-Fertigung und Verteidigungsanwendungen unverzichtbar, die die nationale Sicherheit untermauern. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um Nordamerikas Selbstversorgung zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferungen zu reduzieren."

Herr York fügte hinzu: "Im Namen des Unternehmens und unserer Aktionäre danke ich Robin für seine jahrelange Arbeit und Führung. Sein Rat hat Focus optimal auf die nächste Wachstumsphase vorbereitet."

Darüber hinaus freut sich Focus Graphite, seine Teilnahme am Canadian Critical Minerals Investment Forumbekanntzugeben - einer internationalen Handelsmission, organisiert von Natural Resources Canada und Invest in Canada. Die Veranstaltung findet vom 26.-28. August 2025 in Tokio, Japan, und vom 29.-30. August 2025 in Korea statt. Focus Graphite ist eines von nur zwei kanadischen Graphitunternehmen, die an dem Forum teilnehmen, das globale Investoren, Regierungsvertreter und Branchenführer zusammenbringt, um Partnerschaften im Bereich kritischer Mineralien zu fördern. Zusätzlich wird das Unternehmen in beiden Ländern eine Reihe bilateraler Treffen mit potenziellen Partnern und Kunden abhalten.

Am 14. August 2025 besuchte Focus Graphite sein Projekt Lac Knife bei Fermont, Québec. Das Unternehmen begrüßte dabei einen Vertreter der Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation ("KOMIR") sowie sein neuestes Vorstandsmitglied Susan Rohac. Während des Besuchs traf Focus auch mit Vertretern der Stadt Fermont zusammen, um über Unternehmens- und Projektfortschritte zu informieren und den weiteren Weg zur Entwicklung von Lac Knife zu einer vollständig genehmigten Bergbauoperation zu skizzieren.

Im Zusammenhang mit Frau Rohacs Ernennung hat das Unternehmen ihr gemäß seinem Aktienoptionsplan 250.000 Aktienoptionen gewährt. Die Optionen sind zu einem Preis von 0,35 Dollar pro Stammaktie ausübbar und verfallen am 17. August 2030. Sie unterliegen den Bedingungen des Plans sowie den Richtlinien der TSX Venture Exchange.





Bild 1: Führungskräfte von Focus Graphite, IOS Geosciences und ein Vertreter von KOMIR beim Besuch des Projekts Lac Knife bei Fermont, Québec, 14. August 2025

Bild 2: Führungskräfte von Focus Graphite und IOS Geosciences beim Treffen mit Vertretern der Stadt Fermont, Québec, 14. August 2025

Über Invest in Canada

Invest in Canada ist Kanadas nationale Agentur zur Förderung und Ansiedlung ausländischer Direktinvestitionen (FDI). Wir identifizieren die besten Investitionsmöglichkeiten in Kanada, arbeiten eng mit Partnern im In- und Ausland zusammen und unterstützen internationale Unternehmen bei ihrer Expansion in Kanada.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft kritischer Mineralien neu - mit zwei vollständig im Eigenbesitz befindlichen Weltklasse-Graphitprojekten und modernster Batterietechnologie. Unser Vorzeigeprojekt Lac Knife gilt als eine der fortschrittlichsten hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas - mit vollständig abgeschlossener Machbarkeitsstudie. Lac Knife soll ein zentraler Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und Hightech-Materialindustrien werden.

Unser Projekt Lac Tétépisca ergänzt das Portfolio und könnte eine der größten und hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas werden. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltfreundliche, nachhaltige Aufbereitungstechnologien sowie innovative Batteriematerialien, darunter unser patentiertes, silikonverstärktes sphäroidisiertes Graphit zur Verbesserung der Batterieeffizienz.

Unser Engagement für Innovation garantiert eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette - vom Bergwerk bis zum Markt. Zusammenarbeit ist zentral für unsere Vision: Wir arbeiten aktiv mit Industriepartnern, Forschungsinstituten und Regierungsstellen zusammen, um die Kommerzialisierung der nächsten Generation von Graphitmaterialien zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns für eine resiliente, lokal beschaffte Versorgung mit kritischen Mineralien ein - um die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten zu verringern und den Übergang in eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben.

Weitere Informationen unter: http://www.focusgraphite.com

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Informationen kennzeichnen.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen über u. a. den Fortschritt des Projekts Lac Knife im Rahmen von Genehmigungs- und Entwicklungsaktivitäten, die Teilnahme des Unternehmens am Canadian Critical Minerals Investment Forum in Japan und Korea sowie die potenziellen Ergebnisse bilateraler Treffen, die erwarteten Vorteile der Ernennung von Frau Rohac, die Fähigkeit des Unternehmens, strategische Partnerschaften aufzubauen und künftige Kunden zu sichern, sowie seine Positionierung als kurz- und langfristiger Lieferant spezieller Graphitmaterialien in Nordamerika und weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, behördlichen Genehmigungen, wirtschaftlichen Veränderungen, der Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen aufzubringen, operationale Risiken bei Exploration und Entwicklung sowie andere Risiken, die regelmäßig in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter seinem SEDAR+-Profil dargestellt werden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, außer wenn dies nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich ist. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken und Unsicherheiten sollten Investoren keinen unangemessenen Verlass auf solche Aussagen nehmen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

