EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

18.08.2025 / 14:06 CET/CEST

1. Angaben zum Emittenten Name: ProSiebenSat.1 Media SE Straße, Hausnr.: Medienallee 7 PLZ: 85774 Ort: Unterföhring

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900NY0WWQUKOMWQ37

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

J.P. Morgan Securities plc



5. Datum der Schwellenberührung: 12.08.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 3,14 % 0,90 % 4,05 % 233.000.000 letzte Mitteilung 1,70 % 3,26 % 4,96 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000PSM7770 0 7.323.946 0,00 % 3,14 % Summe 7.323.946 3,14 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückforderungsanspruch aus Wertpapierleihe n/a n/a 1.837.573 0,79 % Summe 1.837.573 0,79 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Equity Swap 02.09.2025-04.09.2028 02.09.2025-04.09.2028 Bar 264.726 0,11 % Summe 264.726 0,11 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher JPMorgan Chase & Co. % % % JPMorgan Chase Bank, National Association % % % J.P. Morgan International Finance Limited % % % J.P. Morgan Capital Holdings Limited % % % J.P. Morgan Securities plc 3,14 % % % - % % % JPMorgan Chase & Co. % % % JPMorgan Chase Holdings LLC % % % J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. % % % J.P. Morgan Securities LLC % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

15.08.2025

