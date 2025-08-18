EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: ProSiebenSat.1 Media SE
ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
18.08.2025 / 14:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|ProSiebenSat.1 Media SE
|Straße, Hausnr.:
|Medienallee 7
|PLZ:
|85774
|Ort:
|Unterföhring
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900NY0WWQUKOMWQ37
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|J.P. Morgan Securities plc
5. Datum der Schwellenberührung:
|12.08.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,14 %
|0,90 %
|4,05 %
|233.000.000
|letzte Mitteilung
|1,70 %
|3,26 %
|4,96 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000PSM7770
|0
|7.323.946
|0,00 %
|3,14 %
|Summe
|7.323.946
|3,14 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückforderungsanspruch aus Wertpapierleihe
|n/a
|n/a
|1.837.573
|0,79 %
|Summe
|1.837.573
|0,79 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Swap
|02.09.2025-04.09.2028
|02.09.2025-04.09.2028
|Bar
|264.726
|0,11 %
|Summe
|264.726
|0,11 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|JPMorgan Chase & Co.
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase Bank, National Association
|%
|%
|%
|J.P. Morgan International Finance Limited
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Capital Holdings Limited
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Securities plc
|3,14 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase & Co.
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase Holdings LLC
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Securities LLC
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|15.08.2025
18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProSiebenSat.1 Media SE
|Medienallee 7
|85774 Unterföhring
|Deutschland
|Internet:
|www.prosiebensat1.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2185102 18.08.2025 CET/CEST
onvista Premium-Artikel
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/ProSiebenSat.1: Berlusconis zum Stichtag ohne Mehrheitheute, 10:53 Uhr · dpa-AFX
EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformationheute, 09:55 Uhr · EQS Group
EQS-DD: HelloFresh SE: DSR Ventures GmbH, Kaufheute, 10:36 Uhr · EQS Group
ROUNDUP/Kreise: Trump-Regierung erwägt Einstieg bei Intel - Börse feiert14. Aug. · dpa-AFX