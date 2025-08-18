Werbung ausblenden

EU-Sondergipfel per Video nach Treffen im Weißen Haus

dpa-AFX · Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zur Nachbesprechung des Gipfeltreffens zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus sollen am Dienstag alle 27 Staats- und Regierungschefs in einer Videokonferenz zusammenkommen. Er habe die Mitglieder des Europäischen Rates für 13.00 Uhr einberufen, schrieb EU-Ratspräsident António Costa auf der Plattform X. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll an der Schalte teilnehmen./rdz/DP/nas

