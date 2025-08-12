Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research...

Werbung ausblenden

Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity
Research GmbH
Research GmbH

12.08.2025 / 13:31 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics
Inc

     Company Name:                Cardiol Therapeutics Inc
     ISIN:                        CA14161Y2006

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        12.08.2025
     Target price:                USD 8.50
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol
Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated
his BUY rating and maintained his USD 8.50 price target.

Abstract:
Cardiol Therapeutics has reported topline results from its phase II ARCHER
trial evaluating CardiolRx in acute myocarditis (AM), a serious inflammatory
heart condition with no approved therapies. The trial demonstrated a strong
trend toward improvement in the first primary endpoint-left ventricular
extracellular volume (ECV), a cardiac MRI marker of inflammation and
scarring in heart tissue-compared to placebo (p=0.0538). The second
co-primary endpoint, global longitudinal strain (GLS), a measure of heart
muscle contractility, showed no difference between groups-likely because
most participants had preserved heart function at baseline (i.e., normal
pumping strength). However, ECV reductions were linked to improvements in
several pre-specified MRI endpoints, including a statistically significant
reduction in left ventricular (LV) mass, which is commonly associated with
heart inflammation, swelling and higher mortality. CardiolRx was safe and
well tolerated, consistent with prior trials. These results offer objective
evidence of the drug candidate's biological activity and reinforce its
differentiated positioning in inflammatory heart diseases, including AM,
pericarditis, and heart failure. We believe the results establish a solid
foundation to advance into phase III development or attract partnerships. We
reiterate our Buy rating and USD8.50 price target.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics
Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 8,50.

Zusammenfassung:
Cardiol Therapeutics hat erste Ergebnisse seiner Phase-II-ARCHER-Studie zur
Bewertung von CardiolRx bei akuter Myokarditis (AM), einer schweren
entzündlichen Herzerkrankung, für die es keine zugelassenen Therapien gibt,
vorgelegt. Die Studie zeigte einen starken Trend zur Verbesserung des ersten
primären Endpunkts - des linksventrikulären extrazellulären Volumens (ECV),
eines kardialen MRT-Markers für Entzündung und Vernarbung im Herzgewebe - im
Vergleich zu Placebo (p=0,0538). Der zweite co-primäre Endpunkt, die globale
longitudinale Dehnung (GLS), ein Maß für die Kontraktilität des Herzmuskels,
zeigte keine Unterschiede zwischen den Gruppen - wahrscheinlich, weil die
meisten Teilnehmer zu Beginn der Studie eine intakte Herzfunktion (d. h.
eine normale Pumpkraft) hatten. Die Verringerung des ECV war jedoch mit
Verbesserungen bei mehreren vorab festgelegten MRT-Endpunkten verbunden,
einschließlich einer statistisch signifikanten Verringerung der
linksventrikulären (LV) Masse, die üblicherweise mit Herzentzündungen,
Schwellungen und einer höheren Sterblichkeit in Verbindung gebracht wird.
CardiolRx war im Einklang mit früheren Studien sicher und gut verträglich.
Diese Ergebnisse bieten einen objektiven Beweis für die biologische
Aktivität des Medikamentenkandidaten und untermauern seine differenzierte
Positionierung bei entzündlichen Herzerkrankungen, einschließlich AM,
Perikarditis und Herzinsuffizienz. Wir sind der Ansicht, dass die Ergebnisse
eine solide Grundlage bilden, um in die Phase III der Entwicklung
vorzustoßen oder Partnerschaften zu gewinnen. Wir bekräftigen unsere
Kaufempfehlung und unser Kursziel von USD 8,50.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ff58acc08a15047e8927bd4c22467a61

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

