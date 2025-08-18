Werbung ausblenden
Bayerischer Fernsehkonzern

ProSiebenSat.1-Großaktionär PPF hält nach Kaufangebot 18,4 Prozent

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Postmodern Studio/Shutterstock.com

Der tschechische ProSiebenSat.1-Großaktionär PPF hat seine Beteiligung an dem bayerischen Fernsehkonzern mit einem Aktienkaufangebot nur leicht aufstocken können.

Nach Ablauf der Annahmefrist hält die Holding der Erben des Milliardärs Petr Kellner 18,41 Prozent an ProSiebenSat.1, wie aus einer am Montag veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht. Eigentlich wollte PPF seine Beteiligung auf bis zu 29,99 Prozent verdoppeln, um ein Gegengewicht zum italienischen Großaktionär MFE zu bilden. Nach der Aufstockung der Übernahmeofferte von MFE geriet PPF aber ins Hintertreffen.

MFE kommt vorerst auf 43,6 Prozent, wie die Medienholding der Familie Berlusconi vorher mitgeteilt hatte. Sie könnte die PPF-Anteile später womöglich brauchen, um einen Beherrschungsvertrag mit ProSiebenSat.1 abzuschließen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ProSiebenSat.1 Media
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Vestas, Nordex, SMA Solar
Wegen US-Subventionen: Aktien aus dem Erneuerbare-Energien-Sektor steigenheute, 10:13 Uhr · dpa-AFX
Wegen US-Subventionen: Aktien aus dem Erneuerbare-Energien-Sektor steigen
Dänischer Pharmakonzern
Kurs von Novo Nordisk erholt - weitere US-Zulassung für Wegovyheute, 08:34 Uhr · dpa-AFX
Kurs von Novo Nordisk erholt - weitere US-Zulassung für Wegovy
Gewichtssenker
Novo Nordisk erholt - Weitere US-Zulassung für Wegovyheute, 12:06 Uhr · dpa-AFX
Novo Nordisk erholt - Weitere US-Zulassung für Wegovy
Rheinmetall bester Wert im Dax
Ergebnisloser Gipfel schiebt Europas Rüstungsaktien anheute, 11:25 Uhr · dpa-AFX
Ein Kampfflugzeug ist beim Abflug zu sehen.
Deutsche-Bank-Analyse
Abstufung zieht der Commerzbank-Rally erst einmal den Steckerheute, 10:23 Uhr · dpa-AFX
Abstufung zieht der Commerzbank-Rally erst einmal den Stecker
Weitere Artikel
Werbung ausblenden