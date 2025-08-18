Werbung ausblenden

Trilaterales Treffen für Macron essenziell

dpa-AFX · Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hält ein Dreier-Treffen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs für entscheidend. "Die Idee eines trilateralen Treffens ist sehr wichtig, denn es ist der einzige Weg, das zu lösen", sagte Macron bei einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Verbündeten im Weißen Haus. Es brauche einen robusten und langanhaltenden Frieden.

Der US-Präsident verfolgt den Plan, Kremlchef Wladimir Putin und Selenskyj direkt an einen Tisch zu bringen. Macron sagte, er glaube, dass in der Folge vermutlich auch ein Vierer-Treffen nötig sei. "Denn wenn wir über Sicherheitsgarantien reden, reden wir über die ganze Sicherheit des europäischen Kontinents." Wer genau an einem solchen Gespräch beteiligt sein sollte, führte Macron nicht aus./rbo/DP/he

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden