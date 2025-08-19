EQS-Adhoc: Finexity AG: Finexity AG übernimmt Mehrheit am Haftungsdachanbieter Effecta GmbH

EQS-Ad-hoc: Finexity AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Strategische Unternehmensentscheidung

Finexity AG: Finexity AG übernimmt Mehrheit am Haftungsdachanbieter Effecta GmbH



19.08.2025 / 15:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Finexity AG übernimmt Mehrheit am Haftungsdachanbieter Effecta GmbH

Die Hamburger Finexity AG hat heute eine Vereinbarung zur Übernahme von 90,1 Prozent an der Effecta GmbH unterzeichnet. Die Effecta GmbH ist ein Haftungsdach im online-basierten Wertpapiervertrieb in Deutschland und wird als lizenziertes Wertpapierinstitut künftig eine bedeutende Stellung in der FINEXITY Group einnehmen. Tobias Hirsch, Gründer und Geschäftsführer von Effecta, wird neben der Führung von Effecta auch eine zentrale Rolle in der strategischen Weiterentwicklung der Finexity AG übernehmen.

Die Effecta GmbH wird als eigenständiges Haftungsdach mit eigenständigem Markenauftritt fortgeführt und weiterhin vertraglich gebundene Vermittler (VgV) gemäß § 3 (2) WpIG betreuen. Durch den Zusammenschluss zweier komplementärer Infrastrukturanbieter entsteht ein leistungsfähiges Ökosystem, das Kunden und Partnern gegenseitig plattformübergreifende Angebots- und Investitionsmöglichkeiten eröffnet.

Über die bei Effecta angeschlossenen VgV kommen weitere 70.000 registrierte Anleger hinzu, was zu substanziellen Synergieeffekten für alle Partner führt.

Die Akquisition unterliegt noch dem Gremienvorbehalt der Effecta GmbH, der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) und der Erfüllung üblicher Closing-Bedingungen. Das Inhaberkontrollverfahren wird zeitnah eingeleitet, die Transaktion soll so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Der Kaufpreis liegt im unteren einstelligen Millionenbereich.

Über FINEXITY

FINEXITY ist ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Assets mit Sitz in Hamburg. Über eine eigens entwickelte OTCHandelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private-Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 14.000 Anlegern.

Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, Erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Mehr Infos unter:

www.finexity.com

Ende der Insiderinformation

19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2185816 19.08.2025 CET/CEST