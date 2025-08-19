EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Flughafen Wien AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
19.08.2025 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte/quartalsberichte
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports/quarterly_reports_1
19.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Flughafen Wien AG
|Postfach 1
|1300 Wien-Flughafen
|Österreich
|Internet:
|http://www.viennaairport.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2185432 19.08.2025 CET/CEST