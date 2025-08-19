EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

Werbung ausblenden

Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

19.08.2025 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte/quartalsberichte

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports/quarterly_reports_1

19.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Flughafen Wien AG
Postfach 1
1300 Wien-Flughafen
Österreich
Internet:http://www.viennaairport.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2185432 19.08.2025 CET/CEST

