Fraktionschef Spahn sieht jetzt Kremlchef Putin am Zug

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn hat die Beratungen der vergangenen Tage über eine Friedenslösung für die Ukraine als "starkes Signal" des Westens begrüßt. "Nun ist Wladimir Putin am Zug. Der russische Präsident muss endlich die Waffen schweigen lassen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Spahn betonte, das Ukraine-Treffen in Washington zeige, dass das westliche Bündnis in den entscheidenden Momenten zusammenstehe. Er lobte die Rolle des Bundeskanzlers: "Dank Friedrich Merz tritt Europa dabei geschlossen und mit einer starken Stimme auf. Die Souveränität der Ukraine und notwendige Sicherheitsgarantien machen den Kern unserer gemeinsamen Haltung aus."/sk/DP/jha

