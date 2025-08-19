Werbung ausblenden

Original-Research: Frequentis AG (von BankM AG): Halten

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG

19.08.2025 / 16:03 CET/CEST
Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG

     Unternehmen:               Frequentis AG
     ISIN:                      ATFREQUENT09

     Anlass der Studie:         Bericht H1, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      19.08.2025
     Kursziel:                  EUR 53,94
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     19.8.2025, vormals Kaufen
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Book-to-Bill-Ratio bei 1,3 - H1-Zahlen bestätigen Kurstrend

Die Halbjahreszahlen der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard,
FQT GY) zeigen dynamisches Wachstum bei Umsatz (EUR 236,8 Mio.; +14,8%) und
Auftragseingang (EUR 309 Mio.; +35,6%) und implizieren eine Beschleunigung des
Wachstums in 2026. Auch die bestätigten 2025er Ziele (u.a. mindestens
10%iger Umsatzzuwachs) sollten nun gut erreicht werden können. Getragen wird
das Wachstum von beiden Segmenten (ATM: +13,8%; PST: +17,6%). Die prozentual
stärksten regionalen Zuwächse zeigte die Region "Amerikas" (+51,6%), die nun
für 23% der Umsätze steht. Die Frequentis-Aktie hat sich seit Jahresanfang
mehr als verdoppelt, was neben der guten operativen Entwicklung auch einer
Neubewertung des Geschäftsmodells durch den Kapitalmarkt geschuldet sein
dürfte.

Nach Aktualisierung unserer DCF- und Peer Group-Analyse steigt unser Fairer
Wert deutlich auf EUR 53,94. Beim aktuellen Kurs von EUR 61,40 (18.8.2025)
lautet unser Anlageurteil "Halten".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f0e0a5b187327fd228610bb0431453cf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker, CEFA
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de

