Strack-Zimmermann fordert deutsche Führungsrolle für Ukraine

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht für Deutschland eine zentrale Rolle bei der Friedenssicherung in der Ukraine. "Europa muss geschlossen auftreten und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere, wenn Trump, wie durchaus zu befürchten, den Ankündigungen zu US-Sicherheitsgarantien keine Taten folgen lässt", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Blick auf US-Präsident Donald Trump. "Deutschland muss hier eine Führungsrolle übernehmen. Dazu gehören militärische Unterstützung, wirtschaftliche Unterstützung und eben klare Sicherheitsgarantien", betonte sie.

Strack-Zimmermann begrüßte, dass Kanzler Friedrich Merz (CDU) beim Gipfel in Washington "sichtbar gemacht und die lange geforderte deutsche Führungsrolle eingenommen hat". Entscheidend werde aber sein, dass er diesen Kurs konsequent halte. "Nicht nur in Worten, sondern in konkreter Unterstützung für die Ukraine. Das ist der Lackmustest". Bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern sei dieser Test bisher negativ ausgefallen.

Russlands Ziel bleibe die vollständige Unterwerfung der Ukraine, warnte Strack-Zimmermann. "Nur glaubwürdige Sicherheitsgarantien und anhaltende Unterstützung durch den Westen können das verhindern. Wer hier zögert, gefährdet nicht nur die Ukraine, sondern auch Europas Sicherheit", sagte die FDP-Politikerin./shy/DP/jha

