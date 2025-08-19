TAGESVORSCHAU: Termine am 20. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 20. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 14:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung 22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen USA: Target, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/25 08:00 GBR: Einzelhandelspreise 7/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/25 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, Juni und 1. Halbjahr 2025 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 6/25 08:00 DNK: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 09:10 DEU: EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Rede bei International Business Council of the World Economic Forum, Genf 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25 SONSTIGE TERMINE DEU: Start der Computer- und Videospielemesse Gamescom, Köln + 10.00 NRW-Innenminister Herbert Reul besucht Verfassungsschutz auf der Gamescom, Halle 10.1, Stand C-025 + 11.00 Rundgang von NRW-Ministerpräsident Wüst und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär + 13.00 Politische Eröffnung mit Reden von Wüst und Bärr

