WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 29. August 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 18. August TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Voraussichtlich Bekanntgabe des Ausgangs im Übernahmeangebot für den TV-Konzern ProSiebenSat.1 22:00 AUS: BHP Group, Jahreszahlen (detailliert) USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/25 08:00 DEU: Sozialhilfeausgaben, Jahr 2024 10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25 10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25 11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25 14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25 SONSTIGE TERMINE DEU/JPN: Außenminister Johann Wadephul besucht Japan + ca. 02.30 Ankunft in Tokio + anschl. Treffen mit dem japanischen Außenminister Takeshi Iwaya + anschl. gemeinsam Pk + anschl. weitere politische Gespräche --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. August TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Stratec, Q2-Zahlen 07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Verve Group, Q2-Zahlen (detailliert) 08:00 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Verve Group, Capital Markets Day 12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Baywa, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 6/25 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/25 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Digitale Pk Deutsche Umwelthilfe zu Dienstwagen-Check - Wie klimaschädlich sind die Dienstfahrzeuge der neuen Bundesregierung? 11:00 DEU: Hybrid-Pk Deutscher Bauernverband (DBV) zur Erntebilanz 2025, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 20. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 14:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung 22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen USA: Target, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/25 08:00 GBR: Einzelhandelspreise 7/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/25 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, Juni und 1. Halbjahr 2025 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 6/25 08:00 DNK: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25 SONSTIGE TERMINE DEU: Start der Computer- und Videospielemesse Gamescom + 11.00 Rundgang von Ministerpräsident Wüst und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 21. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen USA: Intuit, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/25 08:00 NOR: BIP Q2/25 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig) 08:00 CHE: Im- und Exporte 7/25 08:00 DEU: Einnahmen der Kommunen aus Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuereinnahmen), Jahr 2024 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Industrieproduktion 7/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 7/25 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 6/25 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Frühindikator 7/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE USA: Beginn geldpolitisches Symposium der Fed Kansas City in Jackson Hole (bis 23.8.25) CHN: Mögliches Ende der Untersuchung Chinas gegen EU-Milchprodukte, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. August TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/25 01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/25 08:00 DEU: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2025 08:00 DEU: Privatkonsum Q2/25 08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 8/25 16:00 USA: Rede Fed-Chef Jerome Powellbei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. August TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (endgültig) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/25 14:30 USA: CFNA-Index 7/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 8/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 7/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/25 SONSTIGE TERMINE USA: US-Präsident Donald Trump trifft den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Halbjahreszahlen (detailliert) 09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Baywa, Hauptversammlung 10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/25 08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/25 09:00 SVK: Erzeugerpreise 7/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pk zum aktuellen Stand des Rückbaus des RWE-Kernkraftwerks Emsland (KKE) mit Rundgang über die Anlage, Lingen 10:00 DEU: Landgericht Frankfurt entscheidet zu Unterlassungsklage Deutsche Umwelthilfe gegen Apple wegen Aussagen zu Co2-neutraler Apple Watch, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahres-Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Köln --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. August TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen 09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen 09:30 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference 10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen 10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen, Stuttgart 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen 22:00 USA: Nvidia, Q2-Zahlen 22:30 USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Industriegewinne 7/24 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 7/25 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/25 09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 7/25 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/25 18:00 RUS: Industrieproduktion 7/25 SONSTIGE TERMINE 14:30 DEU: Einweihung des neuen Artilleriewerks von Rheinmetall, Unterlüß Erwartet werden u.a. der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, der Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie der NATO-Generalsekretär Mark Rutte. --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. August TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/25 07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen 08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen DEU: Geratherm Q2-Zahlen DEU: Funkwerk AG Q2-Zahlen USA: Best Buy, Q2-Zahlen USA: Dell, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 FIN: Handelsbilanz 6/25 (endgültig) 09:00 CHE: BIP Q2/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 7/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig) 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/25 SONSTIGE TERMINE 11:30 DEU: Eröffnungs-Pk zur Internationalen Funkausstellung IFA (5.-9.9.2025), Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. August TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland BGR: Zentralbank, Zinsentscheid 01:00 KOR: Industrieproduktion 7/25 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/25 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/25 01:50 JPN: Industrieproduktion 7/25 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/25 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/25 07:00 EST: BIP Q2/25 07:00 FIN: BIP Q2/25 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/25 08:00 SWE: BIP Q2/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/25 09:00 CZE: BIP Q2/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/25 10:00 ITA: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 SVN: Verbraucherpreise 8/25 11:00 BEL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/25 14:30 USA: Realeinkommen 7/25 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (vorläufig) 15:45 USA: MNI PMI Chicago 8/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig) ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi