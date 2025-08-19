US-Landwirtschaftsministerium stoppt Förderung für Solar- und Windkraft

Washington (Reuters) - Das US-Landwirtschaftsministerium will künftig keine Solar- und Windprojekte auf ertragreichem Ackerland mehr fördern.

Dies teilte Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins am Montag auf der Online-Plattform X mit. Das Ministerium hat nach eigenen Angaben über sein Programm "Rural Energy for America" bislang mehr als zwei Milliarden Dollar für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien bereitgestellt. Der Schritt ist der jüngste in einer Reihe von Maßnahmen der Regierung von Präsident Donald Trump, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie zu bremsen. Trump zufolge sind diese Energieformen unzuverlässig, teuer und von chinesischen Lieferketten abhängig.

