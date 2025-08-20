Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1651 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1651 (Dienstag: 1,1682) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8582 (0,8560) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86450 (0,86400) britische Pfund, 171,77 (172,67) japanische Yen und 0,9403 (0,9409) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
onvista Premium-Artikel
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Eurokurs gibt Tagesgewinne im US-Handel weitgehend abgestern, 21:08 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs kaum verändert - Britisches Pfund steigt nach Preisdatenheute, 10:24 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs etwas gefallen - Trump-Selensky-Treffen im Fokus18. Aug. · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1682 US-Dollargestern, 16:08 Uhr · dpa-AFX