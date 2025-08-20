Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Friedenstruppen für die Ukraine

dpa-AFX · Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Friedenstruppen für die Ukraine:

"Noch fliegen sie nicht, die weißen Tauben für einen Ukraine-Frieden. Zusammengenommen haben jedoch die von Donald Trump gemanagten Spitzentreffen erstmals einen Verhandlungskorridor zum Frieden geöffnet. Spät, aber vielleicht nicht zu spät, um die totale Niederlage der Ukraine zu verhindern. Kanzler Friedrich Merz will Deutschland wieder zur Führungsmacht machen. Dafür kam ihm der Ukraine-Krieg fernab innenpolitischen Kleinkrams gerade recht. Jetzt hat er bei Trump einen Stein im Brett. Nur holt Merz die Innenpolitik sofort ein: Unbedacht hat Außenminister Johann Wadephul bekundet, dass die Bundeswehr für eine Friedenstruppe nicht zur Verfügung stehen würde. Zwar folgte ein Dementi, doch erstens wollen die Russen keine Nato-Soldaten als Friedensschützer akzeptieren. Zweitens haben deutsche Soldaten in der Ukraine nichts zu suchen. Auch 80 Jahre nach dem Ende des von Hitlerdeutschland entfesselten Weltkriegs sind Millionen ukrainischer unter russischer Toter nicht vergessen."/yyzz/DP/nas

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden