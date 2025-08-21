EQS-AFR: Francotyp-Postalia Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Francotyp-Postalia Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Francotyp-Postalia Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



21.08.2025 / 08:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Francotyp-Postalia Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Ort:

https://www.fp-francotyp.com/reporting-centre/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Ort:

https://www.fp-francotyp.com/en/reporting-centre/

21.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2183454 21.08.2025 CET/CEST