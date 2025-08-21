PVA TePla - Wochenkerze mit Knalleffekt

Anhand des Momentums filtern wir immer wieder spannende Tradingkandidaten heraus. Auf diese Art und Weise sind wir auch auf die PVA Tepla-Aktie aufmerksam geworden, denn der Titel gehört derzeit mit einem RSL-Wert von 1,37 zu den relativ stärksten Einzelwerten des deutschen Kurszettels. Charttechnisch kommt eine sehr spannende Ausgangslage hinzu. Nach einer erfolgreichen Bodenbildung und dem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal seit 2022 (obere Begrenzung akt. bei 19,82 EUR) könnte nun auch die noch längerfristige Bodenbildung der letzten Jahre gelingen (siehe Chart). Alle drei Weichenstellungen schlagen sich in der jüngsten Wochenkerze nieder. Als entscheidenden Signalgeber definieren wir in diesem Zusammenhang einen Spurt über die Hochs von 2023 und 2024 bei 24 EUR. Gelingt der Befreiungsschlag, dann wäre charttechnisch der Weg bis zu den horizontalen Barrieren bei 30 EUR frei. Knapp darüber bei 32,55/32,65 EUR besteht zudem noch eine kleine Mini-Kurslücke. Zusätzlicher Rückenwind kommt aktuell vom MACD, der in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) derzeit „long“ positioniert ist. Als Absicherung bietet sich im Ausbruchsfall dagegen das Hoch von Ende Juli bei 22,64 EUR an.

PVA TePla (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PVA TePla

Quelle: LSEG, tradesignal²

